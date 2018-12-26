Глава Нацполиции рассказал, когда заработает система фотофиксации нарушений ПДД.

Система автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах начнет работать в полном объеме в первой половине следующего года, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Читайте также: Появилась бюджетная версия Toyota Land Cruiser 200: фото

"Думаю, что в первом квартале следующего года мы отчитаемся о запуске пилотных проектов, а к концу полугодия фото- и видеофиксация начнет работать по всей стране", – сказал Князев.

Он отметил, что сейчас полицейские используют ручной прибор фиксации скорости TruCam. За два месяца уже вынесли 18000 постановлений о правонарушениях, с водителией сняли 4 миллионов гривен штрафов.

В полиции напомнили, что за превышение более чем на 20 километров в час налагается штраф в размере 255 гривен, за превышение более чем на 50 километров в час – 510 гривен.

Напомним, что за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, "письма счастья" будут получать не водители, допустившие нарушения, а юридические владельцы автомобиля.