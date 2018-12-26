Глава Нацполіції розповів, коли запрацює система фотофіксації порушень ПДР.

Система автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень на дорогах почне працювати в повному обсязі в першій половині наступного року, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

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"Думаю, що в першому кварталі наступного року ми відзвітуємо про запуск пілотних проектів, а до кінця півріччя фото- і відеофіксація почне працювати по всій країні", – сказав Князєв.

Він зазначив, що зараз поліцейські використовують ручний прилад фіксації швидкості TruCam. За два місяці вже винесли 18000 постанов про правопорушення, з водіїв зняли 4 мільйони гривень штрафів.

У поліції нагадали, що за перевищення більш ніж на 20 кілометрів на годину накладається штраф у розмірі 255 гривень, за перевищення більш ніж на 50 кілометрів на годину, – 510 гривень.

Нагадаємо, що за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, "листи щастя" отримуватимуть не водії, які допустили порушення, а юридичні власники автомобіля.