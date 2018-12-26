Китайський автовиробник Hengtian Automobile готує до дебюту новий позашляховик, який дуже нагадує Toyota Land Cruiser 200.

Мова йде про Hengtian L4600, який вже прозвали китайським клоном «Кукурузника». Це й не дивно: новинка побудована на тій же платформі, що і Toyota Land Cruiser 200, і має аналогічну силову конструкцію кузова.

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Габарити новинки становлять 5089х1980х1872 мм при колісній базі в 2950 мм. Під капотом Hengtian L4600 – 4,6-літровий двигун потужність 286 к.с. Агрегат буде поєднуватися як з МКПП, так і з АКПП. Машина отримає п’яти- і семимісну версії. Про вартість Hengtian L4600 розробники поки не повідомляють.