Китайский автопроизводитель Hengtian Automobile готовит к дебюту новый внедорожник, который очень напоминает Toyota Land Cruiser 200.

Речь идет о Hengtian L4600, который уже прозвали китайским клоном “Кукурузника”. Это и неудивительно: новинка построена на той же платформе, что и Toyota Land Cruiser 200, и имеет аналогичную силовую конструкцию кузова.

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Габариты новинки составляют 5089х1980х1872 мм при колесной базе в 2950 мм. Под капотом Hengtian L4600 – 4,6-литровый двигатель мощность 286 л.с. Агрегат будет сочетаться как с МКПП, так и с АКПП. Машина получит пяти- и семиместную версии. О стоимости Hengtian L4600 разработчики пока не сообщают.