Оказывается, подвозить симпатичных женщин тоже опасно. Пуская незнакомку в салон своего автомобиля нужно быть начеку – никогда не знаешь что от нее ожидать.

В Киеве женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнала чужой автомобиль и влетела на нем в столб. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции города Киева.

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Инцидент произошел на проспекте Победы в Святошинском районе столицы вечером во вторник, 25 декабря.

Водитель автомобиля BMW предложил подвезти женщину, но во время поездки между ними разгорелся конфликт. Водитель потребовал, чтобы женщина освободила салон машины, но она отказалась. Он вышел из автомобиля, чтобы силой ее вытащить из салона, но в этот момент женщина, воспользовалась отсутствием водителя и пересела на его сидение.

Справиться с управлением авто она не смогла и влетела в столб. На место происшествия была вызвана патрульная полиция, которая задержала нарушительницу. Ее доставили в Святошинское отделение полиции.

Выяснилось, что "угонщица" – 36-летняя жительница Киева, которая ранее не привлекалась. Также у нее были отмечены признаки алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по статье 289 УКУ (Незаконное завладение транспортным средством). Если ее вина будет доказана, то ей грозит срок – 5 лет лишения свободы. На данный момент ее отпустили под личное обязательство.