Виявляється, підвозити симпатичних жінок теж небезпечно. Пускаючи незнайомку в салон свого автомобіля потрібно бути напоготові – ніколи не знаєш що від неї очікувати.

У Києві жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, викрала чужий автомобіль і влетіла на ньому в стовп. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції міста Києва.

Читайте також: Київські водії порушують одразу три правила дорожнього руху одночасно

Інцидент стався на проспекті Перемоги в Святошинському районі столиці ввечері у вівторок, 25 грудня.

Водій автомобіля BMW запропонував підвезти жінку, але під час поїздки між ними розгорівся конфлікт. Водій захотів, щоб жінка звільнила салон машини, але вона відмовилася. Він вийшов з автомобіля, щоб силою її витягнути з салону, але в цей момент жінка, скористалася відсутністю водія і пересіла на його сидіння.

Справитися з керуванням авто вона не змогла і влетіла в стовп. На місце події була викликана патрульна поліція, яка затримала порушницю. Її доставили до Святошинського відділення поліції.

З'ясувалося, що "викрадач" – 36-річна мешканка Києва, яка раніше не притягувалась до відповідальності. Також у неї були відзначені ознаки алкогольного сп'яніння.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Якщо її провина буде доведена, то їй загрожує термін – 5 років позбавлення волі. На даний момент її відпустили під особисте зобов'язання.