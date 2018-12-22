Активісти руху "ЗупиниЛося" провели 13-те патрулювання на вулиці Саксаганського в Києві.

Зупинка на тротуарі без за печення 2-ох метрів для пішоходів, заїзд на смугу громадського транспорту та зелену зону – саме стільне порушень правил дорожнього руху допускають водії на вулиці Саксаганського в Києві.

Активісти руху "ЗупиниЛося" не лише наклеювали наліпки на машини таких порушників, але й проводили роз’яснювальну роботу. Втім, цього разу жінки дуже активно протидіяли намаганням активістів навести порядок. Одна з них позмагалася у вправності обзивати та хамити чоловікам-активістам.

Нагадаємо, що водія оштрафували на рекордну суму за кілька порушень.