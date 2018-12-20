Водій в румунському місті Васлуй був оштрафований майже на 10 тисяч румунських леїв (2,1 тисячі євро) відразу за кілька порушень правил дорожнього руху.

Про це в четвер, 20 грудня, повідомляє Укрінформ з посиланням на місцеву поліцію. "Власник автотранспортного засобу порушив швидкісний режим, перевищивши допустиму швидкість 80 км (швидкість автомобіля, згідно з показниками радара становила 180 км/год), а також знехтував вимогами поліцейських зупинитися", – йдеться в повідомленні.

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Крім цього, автомобіль не був екіпірований зимовою гумою, а на машині були відсутні реєстраційні номери. Щоб зупинити автомобіль була організована гонитва, в якій брали участь три екіпажі дорожньої поліції.

Крім грошового штрафу в 2,1 тисячі євро, водій позбавлений водійських прав строком на три місяці. Це найбільший в історії дорожньої поліції Румунії штраф за порушення правил дорожнього руху.