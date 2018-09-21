Стало відомо про кількість порушень, які в тестовому режимі зафіксували дві камери, встановлені в Києві. Їх кількість вражає.

Робота камер автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху стане реальністю з 27 вересня цього року, з набранням чинності відповідного закону. Але це формально. Реально система поки працює лише в тестовому режимі.

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Тільки дві камери відеофіксації в центрі міста Києва, які були налаштовані в тестовому режимі і фіксували лише кілька правопорушень, зафіксували близько 70 тисяч таких за місяць. Про це повідомив радник київського міського голови Дмитро Білоцерківець з посиланням на голову ГУ НП Києва Андрія Крищенко.

При середній сумі штрафу 500 грн, виходить, що дві камери за місяць могли б "заробити" 35 мільйонів гривень – понад 17 мільйонів гривень кожна.

Автофиксация спрямована на такі види порушень як:

– перевищення швидкості;

– проїзд на заборонний сигнал світлофора;

– порушення правил зупинки і стоянки;

– порушення заборони на виїзд на зустрічну смугу;

– порушення правил переїзду через залізницю;

– проїзд по тротуарах і пішохідних доріжках.

Нагадаємо, що згідно Закону, що скоро вступить в дію, винним у скоєнні правопорушення, зафіксованого в режимі автофіксації, визнається не водій, а власник транспортного засобу. Якщо автомобіль зареєстровано на юридичну особу – відповідальність несе директор компанії.

Штрафи власники автотранспорту отримуватимуть у вигляді горезвісних "листів щастя". Для тих, хто заплатить протягом 10 днів, передбачена знижка 50%. Якщо ж водій не перерахує гроші протягом 30 днів, стягненням штрафу займеться вже виконавча служба.