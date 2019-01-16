Сотрудничество поможет обеим компаниям оптимизировать затраты и время на разработку и выпуск коммерческих автомобилей, электрокаров и беспилотников.

Компании Volkswagen и Ford объявили о рождении альянса, который поможет улучшить конкурентоспособность партнеров на глобальном автомобильном рынке. Главные цели партнеров лежат в плоскости электрокаров и коммерческого транспорта.

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Заявление об этом было сделано на Детройтском автосалоне руководителями компаний – Гербертом Диссеном и Джеймсом Хакеттом.

Сотрудничество Volkswagen и Ford начнется в 2022 году по совместной разработке коммерческих фургонов и среднеразмерных пикапов для глобальных рынков. Благодаря этому партнеры рассчитывают улучшить коммерческие результаты уже со следующего за ним года. Речь идет о разделении затрат на проектирование новых моделей, совместное использование производственных мощностей и другую оптимизацию расходов.

Ford разработает и построит среднеразмерный пикап для обеих компаний, а также большой коммерческий фургон для европейского рынка, а Volkswagen, в свою очередь, создаст компактный фургон для использования в городе.

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