Можно ли не заметить, что у автомобиля открылись задние дверцы и вы потеряли очень важный живой груз? Оказывается, можно.

Жуткий случай произошел на дороге в городе Менкато в штате Миннесота. Двухлетняя девочка в детском кресле выпала из машины.

Сразу отметим, что с ребенком все хорошо, к счастью, она осталась невредимой. На видео можно увидеть, что на повороте у серого седана открывается задняя дверка и из салона выпадает детское автокресло. Девочка в нем была пристегнута, а вот само сиденье было не закреплено.

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“Если бы я не видел это собственными глазами, ни за что не поверил бы!”, – написал на своей странице Чэд Чеддар, водитель автомобиля, видеорегистратор которого снял весь инцидент.

Мать ребенка, которая была за рулем автомобиля, не заметила потерю и спокойно поехала дальше по своим делам. Увидев, что случилось, Чэд начал сигналить, привлекая внимание водителя машины, из которой выпал ребенок, потом остановился и поспешил на помощь – поднял кресло и убрал его с проезжей части.

Позже женщина все же спохопилась, что в салоне чего-то не хватает, и вернулась обратно той же дорогой, которой ехала. Там она и нашла Чэда со своей дочкой.

Как случилось, что дверца машины распахнулась – пока неясно, однако тот факт, что кресло в машине было не закреплено, говорит не в пользу матери.

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