Кто сказал, что "рабочая лошадка" должна быть неуклюжим "каблуком" или огромным пикапом? Этот мужик знает, что такое "идти против системы".

Удивительные, странные, а иногда и вовсе непонятные вещи делают со своими машинами некоторые владельцы суперкаров. Как вот этот водитель Ferrari F430 Spider, который использует супер-кабриолет для перевозки стеклопакетов или чего-то на подобии этого.

Также интересно: Какие марки автомобилей появятся в ближайшее время

Иногда владельцы суперкаров выходят за пределы привычных прогулок по побережью, променадов от казино до ресторана или трек-дней. Ранее мы писали об украинце на Феррари с елкой на крыше, который шокировал жителей столицы Великобритании. А другие украинские энтузиасты отправились на своих спорткарах и супер-тачках в Карпаты.

Да к тому, на что решился владелец белого кабриолета Ferrari стоимостью 100+ тысяч долларов, никто из наших сочинителей раньше не додумался. А замечен необычный буксир был где-то в Германии.

Также интересно: 10 советов, которые спасают жизни: для автомобилистов и не только