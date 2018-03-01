Дуже особливу версію сеперкара McLaren Senna від MSO буде показано на Женевському автосалоні вже за кілька днів. Усього буде створено 500 таких авто і усі вони вже розкуплені, тож лишається тільки зачаровано милуватись на цю карбонову "скульптуру".

Підрозділ McLaren Special Operations створив на основі гіперкара Senna спеціальну версію, ледь не повністю виконану з карбона. По суті – це трековий автомобіль, що легально можна використовувати на громадських дорогах, якщо вам пощастило стати одним з 500 власників.

По-перше – окрас кузова гіперкара повторює кольорову схему шолому легендарного бразилійського гонщика Айртона Сенни, на честь якого й названо автомобіль McLaren. По-друге – кузов цього боліда складається з 67 елементів, більшість з яких виконані з ультралегких матеріалів. На їх виготовлення йде близько тисячі годин роботи. Ще 250 годин потрібно на нанесення жовтих акцентів на панелі, задній крила та активні аеродинамічні “леза”.

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Тормозні суппорти автомобіля мають яскраво-зелений колір Laurel Green. А у салоні спецверсії McLaren Senna також зустрічаються жовті й зелені акценти, що нагадують про улюлені кольори Айртона Сенни.

Оснащення гіперкара включає вуглепластиково-алюмінієві колісні диски, кожен з яких важить 7,5 кілограмів, що на 10 процентів легше стандартного колеса.

800-сильний McLaren Senna – найекстремальніший дорожній автомобіль в історії марки. Він оснащується чотирилітровою твін-турбо “вісімкою” та семиступеневою робозованою коробкою передач з двома зчепленнями. Від 0 до 100 кілометрів в годину гіперкар прискорюється за 2,8 секунди.

Усього буде випущено 500 таких автомобілів, але всі вони вже розкуплені.

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