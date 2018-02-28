Після фурору Rimac Concept One усі очікували на появу нової моделі з бейджем Concept Two, однак компанія повідомила що везе на Женевський автосалон автомобіль з автентичним іменем.

Гіперкар хорватської компанії Rimac Automobili Concept One мав усе потрібне для такого типу автомобіля: вражаючий дизайн, ексклюзивність, неймовірні показники продуктивності, а головне – космічну ціну. Чого він не мав, так це ДВЗ. Замість нього використовувались чотири електромотори – по одному на кожне колесо.

Автомобіль швидко став легендою, не малою мірою завдяки допомозі Річарда Хаммонда з Grand Tour (у минулому Top Gear). Британський ведучий тестував гіперкар у Альпах і вилетів на ньому з гірського серпантину. На щастя Хаммонда відбувся незначними ушкодженнями і провів у лікарні лише кілька днів.

Нині маємо можливість побачити наступника Concept One. На сторінці Rimac у Facebook було розміщено короткий відеоролик з тізером нового автомобіля. Пан Мате Рімак – засновник і голова компанії, заявив, що нове покоління гіперкара носитиме зовсім інше ім'я. Хоча це лише уривчасте зображення, можна сказати, що новий Rimac успадкував риси попередника. Не в останню чергу форми кузова автомобіля продиктовані аеродинамікою. На це натякає і широкий висувний спойлер, показаний у відеоролику.

До прем’єри у Женеві технічні характеристики гіперкара не розкриваються, але за чутками він матиме акумуляторну батарею 120 кВт*год і автономність рівня 4. Щодо останнього, маємо певний скептицизм, адже цей рівень поки що не реалізовано жодним з глобальних автовиробників, тож сумнівно, що це зробить дрібна хорватська компанія. До того ж, автопілот навряд чи дозволить реалізувати усі спортивні можливості гіперкара. Так чи інакше, презентація нової моделі Rimac намічена на 6 березня – тоді й отримаємо вичерпну інформацію.

іваіва