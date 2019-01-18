По суті, це чотириколісні електричні мопеди з кузовом.

Електричний кей-кар Bostrix Cubic з Китаю став найдоступнішим електромобілем, доступним в Україні у 2019 році.

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Субкомпактний, чи кажучи інакше – крихітний і тісний – електрокар Bostrix Cubic здатен перевозити трьох людей: водія та пару пасажирів. Схема розміщення викликає асоціації з вело- і мото-рікшами.

Фото: Bostrix Cubic за 3500 доларів в Україні / Аutocentre

Кузов Cubic виготовлений зі склопластику, а тому споряджена маса апарата становить усього 420 кг. Габарити машинки менші, ніж у Smart: довжина, ширина і висота – 2580/1350/1500 мм, відповідно.

У рух його приводить 2-кіловатний електромотором (в піку видає 4 кВт) і дешевими свинцевими батареями на 45 ампер-годин. Така установка забезпечує “Кубіку” максимальну швидкість у 45 км/год і реальний запас ходу по місту у 70-75 км.Тримісний авто-скутер оснащений 12-дюймовими легкосплавними дисками, аудіосистемою, електросклопідйомниками, люком в даху і повторювачами покажчиків повороту у корпусах зовнішніх дзеркал.



За українським законодавством реєстрація Bostrix Cubic як транспортного засобу не потрібна, оскільки його потужність не перевищує 3 кіловат. Як зазначено вище, вартість Bostrix Cubic в базовій комплектації менше 100 тисяч гривень або 3500 доларів.

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