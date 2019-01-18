Принц Філіпп, герцог Единбурзький, потрапив у серйозну аварію.

На трасі А149 у англійському графстві Норфолк трапилась аварія, герцог Единбурзький Філіпп перекинувся у своєму автомобілі Range Rover внаслідок аварії.

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97-річний герцог прямував до маєтку своєї дружини – королеви Єлизавети і був вже поруч, коли його позашляховик Range Rover зіткнувся з автомобілем марки Kia, повідомляє BBC. Від удару позашляховик перекинувся на правий бік.



Фото: місце аварії за участю принца Філіппа / BBC

Внаслідок аварії шляхетна особа не постраждала – герцога доправили до маєтку Сандрінгем, де його оглянув лікар і дійшов висновку, що з Філіппом усе буде гаразд. Йому вдалось вийти з аварії зовсім неушкодженим.

А от люди, що були у Kia, з яким зіткнувся Range Rover герцога, отримали кілька поранень, тож їх було госпіталізовано у лікарню королеви Єлизавети в Кінгс-Лінн, де їм надали необхідну допомогу і відпустили додому.

Очевидці аварії, які допомогли герцогові вибратися з позашляховика, розповіли, що він не втрачав свідомості, але був наляканий тим, що сталося. Подробиці про обставини аварії не розкриваються, та в поліції заявили, що обидва водії в момент аварії були тверезими.

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