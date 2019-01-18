Принц Филипп, герцог Эдинбургский, попал в серьезную аварию.

На трассе А149 в английском графстве Норфолк произошла авария, герцог Эдинбургский Филипп перевернулся на своем автомобиле Range Rover в результате аварии.

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97-летний герцог направлялся в имении своей жены – королевы Елизаветы и был уже рядом, когда его внедорожник Range Rover столкнулся с автомобилем марки Kia, сообщает BBC. От удара внедорожник перевернулся на правую сторону.



Фото: место аварии с участием принца Филиппа / BBC

В результате аварии благородное лицо не пострадало – герцога доставили в имении Сандрингем, где его осмотрел врач и пришел к выводу, что с Филиппом все будет хорошо. Ему удалось выйти из аварии абсолютно невредимым.

А вот люди, которые были в Kia, с которым столкнулся Range Rover герцога, получили несколько травм, поэтому они были госпитализированы в больницу королевы Елизаветы в Кингс-Линн, где им оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Очевидцы аварии, которые помогли герцогу выбраться из внедорожника, рассказали, что он не терял сознания, но был напуган тем, что произошло. Как заявили в полиции, оба водителя в момент аварии были трезвыми.

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