Остановка полицейскими на дороге всех автомобилей подряд по причине "Проверка документов" или "Операция оружие-взрывчатка", то есть по основаниям, не предусмотренным законом, стала уже системой.

Такие действия полицейских грубо нарушают права водителей. При этом, отсутствие реагирования водителями на такие случаи порождает повторные многочисленные безосновательные остановки.

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Сеть Youtube заполнена видеороликами о выяснении между водителями и полицейскими причин остановки. Такие видео, как правило, сопровождаются агрессией с обеих сторон и ненормативной лексикой, однако не приводят к прекращению неправомерных действий.

Однако на такие нарушения со стороны полицейских водители имеют право реагировать в правовом русле. Потому что полицейский должен действовать исключительно в рамках закона. Если Вы были остановлены инспектором полиции незаконно, Вы имеете полное право обратиться с жалобой на неправомерные действия сотрудника полиции.

При наличии такой жалобы в отношении действий полицейского будет проводиться проверка с истребованием у него объяснения относительно незаконной остановки. По результатам рассмотрения жалобы, такого полицейского могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Даже если инспектору удастся оправдать свои действия, то на следующий раз он задумается над тем останавливать ли ваш автомобиль без законных оснований.

Поэтому, реагирование на незаконные действия как водителя, так и полицейского приведет к стабилизации порядка на дороге в отношениях между полицией и водителями.