Украинские власти готовятся рассылать собственникам транспортных средств "письма счастья" с фотографиями нарушений и квитанциями на оплату штрафа. Соответствующий закон (№ 2262-VІІІ) уже вступил в силу.

Парадокс нового закона № 2262-VІІІ заключается в том, что автоматически виновником правонарушения признается юридический владелец транспортного средства, а не его водитель. Но ведь владелец авто может даже не иметь водительских прав!

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В законе также № 2262-VІІІ содержится норма о "належних користувачах". Если кто-то пожелает зарегистрироваться в Сервисном центре МВС в таком статусе – штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, будут приходить ему.

Иными словами, собственник ТС не будет нести ответственность за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, если данные о надлежащем пользователе внесены в Госреестр транспортных средств.

Такой регламент предусмотрен кабминовской постановой №1197 от 14 ноября 2018 года. Но это вызывает еще больше вопросов. А если это не пользование, а управление? А если автомобилем пользуется несколько членов семьи? А если это несколько водителей одного юрлица?

Наибольший парадокс заключается в том, что "належний користувач" может быть только один. "Внесення до Реєстру одночасно відомостей щодо декількох належних користувачів стосовно одного транспортного засобу не допускається. Відомості про нового належного користувача можуть бути внесені до Реєстру лише після внесення запису про виключення з Реєстру відомостей про попереднього належного користувача", цитирует на своей странице FB текст постановления юрист Владимир Караваев.

Получается, что для внедрения механизма фотофиксации наши законодатели не захотели привязываться к лицу водителя-нарушителя (как это сделано, например, в Германии), а просто решили признавать виновным владельца. Либо того, кто пожелает зарегистрироваться "належним користувачем" по принципу один автомобиль – один водитель.