Бюрократию при получении водительского удостоверения предлагают заменить онлайн-системой, в которой абитуриенты смогут проходить самостоятельное обучение и подавать все необходимые справки.

Процедуру получения водительского удостоверения в Украине предлагается упростить в рамках реформы административных услуг.

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В частности, речь идет о том, чтобы граждане имели возможность самостоятельно выбирать программу подготовки – с помощью курсов или самостоятельно. Проверку знаний предполагается проводить специальными экзаменаторами.

Чтобы получить права сегодня нужно подготовить пакет документов, пройти несколько бюрократических этапов, а перед экзаменом пройти обязательные платные курсы с почасовой оплатой, которые занимают около 100 часов. Самостоятельная подготовка к экзаменам сегодня не учитывается.

Кроме того, предлагается сократить процесс получения медицинской справки, в частности, задействовать для этого меньшее количество врачей и дать возможность подать медицинскую справку в онлайн-режиме.

Напомним, что с 2017 года выдавать водительские удостоверения могут Центры предоставления административных услуг.

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