Бюрократію при отриманні водійського посвідчення пропонують замінити на онлайн-систему, у якій абітурієнти зможуть проходити самостійне навчання і подавати усі необхідні довідки.

Процедуру отримання водійського посвідчення в Україні пропонується спростити у рамках реформи адміністративних послуг.

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Зокрема, мова йде про те, аби громадяни малои можливість самостійно обирати програму підготовки – за допомогою курсів або самостійно. Перевірку знань передбачається проводити спеціальними екзаменаторами.

Аби отримати права сьогодні потрібно підготувати пакет документів, пройти кілька бюрократичних етапів, а перед іспитом пройти обов'язкові платні курси з погодинною оплатою, котрі займають близько 100 годин. Самостійна підготовка до іспитів сьогодні не враховується.

Крім того, пропонується скоротити процес отримання медичної довідки, зокрема, задіяти для цього меншу кількість лікарів і дати можливість подати медичну довідку в онлайн-режимі.

Нагадаємо, що з 2017 року видавати водійські посвідчення можуть Центри надання адміністративних послуг.

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