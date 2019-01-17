Официальный дебют чешского флагмана запланирован на март этого года.

В СМИ попали довольно качественные фотографии рестайлинговой версии Skoda Superb 2020 модельного года, дебют которой должен состояться на Женевском автосалоне.

Изображения модернизированного лифтбека были "заимствованы" из базы министерства промышленности Китая. Исходя из того, что нынешний Superb для Китая внешне абсолютно идентичен европейскому, можно предположить, что и обновленная глобальная модель будет такой же, как китайская.

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Обновление оказалось довольно скромным: слегка отретушированные бамперы и радиаторная решетка, изменилась начинка оптики плюс модели изменили форму противотуманных фар. Между задними фонарями теперь красуется хромированная полоска (возможно, это исключительно китайский атрибут), а на крышке багажника – название марки вместо эмблемы.

Фото: 2020 Skoda Superb / Autohome

В Китае Skoda Superb 2020 будет иметь те же моторы, что и сейчас. Чешский лифтбек доступен с бензиновыми турбо-агрегатами 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.), тогда как европейские версии оснащаются бензиновыми 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (272 л.с.), а также дизелями 1.6 TDI (120 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.).

Главная новость для обновленного Superb – появление гибридной версии. По предварительной информации флагман получит силовую установку на базе 150-сильного TSI, который будет работать в паре с 95-сильным электромотором.

Премьера обновленного Superb ожидается в начале марта в Женеве. Там же компания собирается представить и новый субкомпактный кроссовер, который является серийным воплощением концепта Vision X.

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