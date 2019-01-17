Немецкая компания подтвердила планы на выпуск ограниченной серии электрического суперкара Audi PB18 e-tron.

Во время презентации концепта электрического суперкара Audi PB 18 e-tron в Пеббл Бич, речь о серийном выпуске такой машины не шла – было понятно что это лишь шоу-кар. Однако немцы решились на невероятное – запуск электрокара в серию.

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Очевидно, такое решение продиктовано анонсами сразу нескольких электрических гиперкаров, которые смогут дать фору любому серийному автомобилю с ДВС. В первую очередь это Tesla Roadster. Вероятно даже електрокроссовер Audi e-tron и фестбек Audi e-tron GT не способны достойно противостоять Родстеру, поэтому глава компании Audi Брэм Шот сообщил СМИ, что его фирма выпустит 50 экземпляров PB 18 e-tron. Сроки выхода этой модели, как и его стоимость пока не озвучены.

Фото: концепт Audi PB 18 e-tron / Audi

Если говорить собственно о концепте, Audi PB 18 e-tron оснащается сразу тремя электродвигателями, один из которых приводит в движение переднюю ось, а еще два вращают задние колеса. Общая мощность силовой установки составляет 680 л. с. (500 кВт, кратковременно-570 кВт). В результате электрокар ускоряется до сотни менее чем за 2 секунды.

Аккумуляторная батарея емкостью 95 кВт*ч имеет жидкое охлаждение и поддерживает индукционную (беспроводную) зарядку. Полностью заряженная батарея позволяет электрокару проехать до 500 км, а восстановить заряд на 100% можно всего за 15 минут с помощью скоростной док-станции.

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