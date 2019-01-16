Обновленный флагман ожидается в продаже в Европе уже с апреля этого года.

Компания BMW не принимала участие в автошоу в Детройте. Зато провела собственную премьеру обновленного флагмана 7 Series.

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Фото: детали дизайна обновленного BMW 7 Серии / BMW

Ключевой деталью, к тому же хорошо заметной, является увеличение фирменных "ноздрей" – решетки радиатора. В таком виде седан стал подобным к новому кроссоверу BMW X7. Кроме того, машина получила новые светодиодные фары и задние фонари, измененный обвес и другую форму патрубков выхлопной системы.

Фото: салон BMW 7 Series 2019 / BMW

Салон новой "Семерки" выполнен в стилистике последних BMW 3, X5 и X7. В первую очередь в глаза бросаются цифровая панель приборов и мультимедийная система, экран которой вынесен на переднюю панель. 12,3-дюймовый экран мультимедиа iDrive 7 отображает всю необходимую информацию, а управлять системой можно голосовыми командами после приветствия Hey BMW. Кроме того, на центральном тоннеле есть дублирующий селектор с сенсорной панелью.

Фото: интерьер обновленной BMW 7 Series / BMW

Автомобиль будет предлагаться в четырех- и пятиместном исполнении. Два раздельных кресла сзади также означают возможность множества регулировок. Различные комбинации натуральной кожи и алькантары высочайшего класса будут предлагаться для отделки салона.

Фото: 2019 BMW 7 Series / BMW

Премиальный седан оснащен комплексом помощи водителю Extended Traffic Jam Assistant. Система способна разгоняться, тормозить и управлять автомобилем на трассе при скорости до 60 км/ч. Водитель также может рассчитывать на адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, экстренное торможение перед препятствиями, систему ночного видения, 360-градусный обзор с помощью камер, ассистент парковки и Back-Up Assistant, который может самостоятельно вывести машину из парковочного места.

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Опционально будет предлагаться система Active Comfort Drive с функцией Road Preview, которая автоматически изменяет скорость движения и работу подвески в зависимости от покрытия дороги впереди, ради большего комфорта пассажиров.

Фото: флагман BMW получил функции полуавтоматического управления / BMW

BMW 7 Series на первом этапе предложат с несколькими моторами. Базовым будет бензиновый 335-сильный 740i, доступный с задним приводом, а пару ему составит 394-сильный полноприводный гибрид 745e.

Вслед за первыми модификациями должны появиться 750i с 530-сильным V8 турбо и M760i с 6,6-литровым V12 производительностью в 600 лошадей. Обновленная "Седьмая Серия" агрегатируется исключительно автоматической трансмиссией на 8 передач.

Стоимость обновленного BMW 7 Series пока не названа, информация станет известна ближе к старту продаж.

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