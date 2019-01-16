Онговлений флагман очікується у продажу в Європі вже з квітня цього року.

Компанія BMW не брала участі в автошоу в Детройті. Натомість провела власну прем’єру оновленого флагмана 7 Series.

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Фото: деталі дизайну оновленого BMW 7 Серії / BMW

Ключовою деталлю, до того ж добре помітною, є збільшення фірмових “ніздрів” – решітки радіатора. У такому вигляді седан став подібним до нового кросовера BMW X7. Крім того, машина отримала нові світлодіодні фари й задні ліхтарі, модифікований обвіс та іншу форму патрубків вихлопної системи.

Фото: салон BMW 7 Series 2019 / BMW

Салон нової “Сімки” виконаний в стилістиці останніх BMW 3, X5 та X7. В першу чергу в око впадають цифрова панель приладів та мультимедійна система, екран якої винесено на передню панель. 12,3-дюймовий екран мультимедіа iDrive 7 відображає всю необхідну інформацію, а управляти системою можна голосовими командами після привітання Hey BMW. Крім того, на центральному тунелі є дублюючий селектор з сенсорною панеллю.

Фото: інтер’єр оновленої BMW 7 Series / BMW

Автомобіль пропонуватиметься у чотири- та п’ятимісному виконанні. Два роздільні крісла позаду також означають можливість безлічі регулювань. Різноманітні комбінації натуральних шкіри й алькантари найвищого класу пропонуватимуться для оздоблення салону.

Фото: 2019 BMW 7 Series / BMW

Преміальний седан оснащено комплексом допомоги водію Extended Traffic Jam Assistant. Система здатна розганяти, уповільнювати і керувати автомобілем на трасі при швидкості до 60 км/год. Водій також може розраховувати на адаптивний круїз-контроль, систему утримання в смузі, екстрене гальмування перед перешкодами, систему нічного бачення, 360-градусний огляд за допомогою камер, асистент паркування та Back-Up Assistant, який може самостійно вивести машину з паркувального місця.

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Опційно пропонуватиметься система Active Comfort Drive з функцією Road Preview, котра автоматично змінює швидкість руху та роботу підвіски, залежно від покриття дороги попереду, заради більшого комфорту пасажирів.

Фото: флагман BMW отримав функції напівавтоматичного управління / BMW

BMW 7 Series на першому етапі запропонують з кількома моторами. Базовим буде бензиновий 335-сильний 740i, доступний із заднім приводом, а пару йому складе 394-сильний повнопривідний гібрид 745e.

Слідом за першими модифікаціями мають з’явитись 750i з 530-сильним V8 турбо та M760i з 6,6-літровим V12 продуктивністю у 600 коней. Оновлена “Сьома Серія” агрегатується виключно автоматичною трансмісією на 8 передач.



Вартість оновленого BMW 7 Series поки не названо, інформація стане відома ближче до старту продажів.

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