Німецька компанія підтвердила плани на випуск обмеженої серії електричного суперкара Audi PB18 e-tron.

Під час презентації концепта електричного суперкара Audi PB 18 e-tron у Пеббл Біч, мови про серійний випуск такої машини не йшло – було зрозуміло що це лише шоу-кар. Однак німці зважились на неймовірне – запуск електрокара у серію.

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Вочевидь, таке рішення продиктоване анонсами одразу декількох електричних гіперкарів, які зможуть дати фору будь-якому серійному автомобілю з ДВЗ. У першу чергу це Tesla Roadster. Певно навіть електрокроссовер Audi e-tron та фестбек Audi e-tron GT не здатні гідно протистояти Родстеру, тож глава компанії Audi Брем Шот повідомив ЗМІ, що його фірма випустить 50 екземплярів PB 18 e-tron. Терміни виходу цієї моделі, як і його вартість поки не озвучені.

Фото: концепт Audi PB 18 e-tron / Audi

Якщо говорити власне про концепт, то Audi PB 18 e-tron оснащується відразу трьома електродвигунами, один з яких приводить у рух передню вісь, а ще два обертають задні колеса. Загальна потужність силової установки становить 680 к.с. (500 кВт, короткочасно – 570 кВт). В результаті електрокар прискорюється до сотні менш ніж за 2 секунди.



Акумуляторна батарея ємністю 95 кВт*год має рідине охолодження і підтримує індукційну (бездротову) зарядку. Повністю заряджена батарея дозволяє електрокару проїхати до 500 км, а відновити заряд на 100% можна усього за 15 хвилин за допомогою швидкісної док-станції.

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