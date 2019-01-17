Компактный кроссовер станет на конвейер почти в том же виде, каким мы видели концепт.

Невозможно не заметить, что на последнем тизере от Skoda изображено нечто, очень похожее на концепт Vision X. Чехи обещают показать серийную модель в Женеве.

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У чешской марки уже есть компактный Karoq и среднеразмерный Kodiaq, а в Китае еще и купеобразный Kodiaq GT, бюджетный Kamiq и Karoq с удлиненной базой. Но сегодня этого мало, так как сегмент кроссоверов пока растет. А потому Skoda готовится выпустить новый кроссовер субкомпактного класса на платформе MQB.

Судя по всему, речь о кроссоверной версии недавно представленного хэтчбека Skoda Scala. Его длина составляет 4362 мм, тогда как у концепта Vision X длина кузова составила 4255 мм. Ближайшим к новому кроссоверу, которому, по слухам, дадут название Kosmiq, будет его собрат – Volkswagen T-Roc.

Естественно, субкомпактный кроссовер получит нечто от старших моделей марки, однако о выборе силовых установок и начинке говорить пока рано, однако возможно, скорее всего, в гамме моторов нового кроссовера будет и гибрид.

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