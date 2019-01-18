По сути, это четырехколесные электрические мопеды с кузовом.

Электрический кей-кар Bostrix Cubic из Китая стал самым доступным электромобилем, доступным в Украине в 2019 году.

Также интересно: Автошколы в Украине могут стать ненужными

Субкомпактный, или говоря иначе – крошечный и тесный – электрокар Bostrix Cubic способен перевозить трех человек: водителя и пару пассажиров. Схема размещения вызывает ассоциации с вело- и мото-рикшами.

Фото: Bostrix Cubic за 3500 долларов в Украине / Аutocentre

Кузов Cubic изготовлен из стеклопластика, а потому снаряженная масса аппарата составляет всего 420 кг. Габариты машинки меньше, чем у Smart: длина, ширина и высота – 2580/1350/1500 мм, соответственно.

В движение его приводит 2-киловаттный электромотор (в пике выдает 4 кВт) и дешевые свинцовые батареи на 45 ампер-часов. Такая установка обеспечивает "Кубику" максимальную скорость в 45 км/ч и реальный запас хода по городу в 70-75 км.Трехместный авто-скутер оснащен 12-дюймовыми легкосплавными дисками, аудиосистемой, электростеклоподъемниками, люком в крыше и повторителями указателей поворота в корпусах наружных зеркал.

По украинскому законодательству регистрация Bostrix Cubic как транспортного средства не требуется, поскольку его мощность не превышает 3 киловатт. Как указано выше, стоимость Bostrix Cubic в базовой комплектации меньше 100 тысяч гривен или 3500 долларов.

Также интересно: Супруг британской королевы перевернулся на машине