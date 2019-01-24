EXEED – дочірня марка компанії Chery для домашнього ринку, де вона відома під назвою Xingtu. Вже наприкінці березня у Китаї розпочнуться продажі першого люксового кросовера марки.

Вже з березня новий кросовер EXEED TXL складе конкуренцію на ринку таким моделям, як Lynk & Co 01 та WEY VV6. А наступного ркоу Чері обіцяє вивести повністю електричну версію машини.

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Дизайн нового преміум-кросовера Chery досить самобутній, принаймні схожість з автомобілями інших брендів одразу не впадає в око. Новинка має габарити 4690х1885х1706 мм у довжину, ширину і висоту при відстані між осями у 2715 мм.

Всередині EXEED TXL також не помітно явних цитат. На центральній консолі розміщено 10,25-дюймовий екрай мультімедійної системи, прилади – також цифрові. Медіацентр, повідомляють місцеві ЗМІ, сумісний з усіма останніми версіями програм та сервісів для комунікацій та розваг у машині. У списку оснащення моделі значаться система розпізнавання обличчя та голосовий асистент.

Кросовер TXL отримав 1,6-літровий турбомотор потужністю у 197 к.с. та 290 ньютонметрів крутного моменту. У парі з ним пропонуватиметься 7-ступінчата автоматична трансмісія з двома зчепленнями.

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