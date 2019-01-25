Вдома "душевний" електрокар вже вийшов у продаж, що розкрило детальну інформацію про новинку. Найголовніше – запас ходу на одній зарядці майже 430 кілометрів.

У Південній Кореї стартували продажі кросовера Kia Soul третього покоління, причому одразу й електричної версії. Це дозволило отримати повну інформацію про автомобіль, котрий за кілька місяців почнуть продавати і в Європі.

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Kia вже досить довго вивчає попит українців на електрокари, тож не виключено, що й до нас, разом з усією Європою, південнокорейська компанія привезе новий Soul EV. Нагадаємо, маркетинговий план Kia не передбачає поставки бензинових чи дизельних версій нового Soul до Європи.

Для електричного ж Soul передбачено дві версії, які розрізняються ємністю батареї і потужністю електромотора. Перша має літій-іонний акумулятор на 64 кіловат-години і електромотор на 150 кіловат (204 к.с.). Запас ходу у такої версії становить 386 кілометрів у змішаному циклі, 427 кілометрів у міському та 336 кілометрів на трасі.

Доступніша версія Soul EV або Soul Booster, як електрокар називають у Кореї, має батарею ємністю 39,2 кіловат-години та мотор на 100 кіловат (136 к.с.). Запас ходу на одній зарядці у такої версії становить в середньому 250 км.

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Тягова батарея нового Soul EV отримала рідинну систему охолодження, замість повітряної на моделі попереднього покоління. Крім того, в Kia заявляють, що їм вдалось підвищити ефективність електромоторів в режимах малих навантажень.

Бортова електроніка дозволяє вибрати один з чотирьох режимів руху: максимально економічний Eco +, Eco, Normal і Sport. Крім того, водій може регулювати силу рекуперативного гальмування. Якщо задіяти найбільшу силу рекуперації, педаль гальма стане майже непотрібною – її потрібно буде натиснути хіба що у екстренному випадку.

Фото: Kia Soul EV 2020 / Kia

Міський кросовер Kia Soul EV отримав нову мультимедійну систему UVO 3.0 з екраном діагоналлю 10,25 дюйма. Вбудована навігація дозволяє зарезервувати тимчасовий слот на зарядній станції і в залежності від маршруту вибрати, наскільки потрібно зарядити батарею. При використанні потужного 100-кіловатного зарядного пристрою повністю зарядити машину з 64-кіловатною батареєю можна за 54 хвилини.

Фото: Kia Soul EV / Kia

Дилери Kia вже отримали в Кореї більше 4000 попередніх замовлень на новий електромобіль, а річний план для продавців – 20 тисяч машин до кінця 2019 року. В Південній Кореї ціни на електричний Soul починаються від 46 мільйонів вон – це 41 тисяча доларів або 1,14 мільйона гривень.

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