У Старому Світі корейський бренд продаватиме виключно електричні версії моделі, тоді як у США Соул доступний і з двома бензиновими моторами.

Компанія Kia оприлюднила інформацію про європейську модифікацію кроссовера Soul нового покоління. Вона одна. Електрична.

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Kia Soul EV отримав 204-сильний електродвигун і літій-полімерні батареї ємністю 64 кіловат-годин. Запас ходу автомобіля поки не названий, зробити це обіцяють на початку наступного року. Однак відомо, що кросовер Kia Niro з точно такою ж силовою установкою може долати на одному заряді майже 400 кілометрів. І розганятись до сотні за 7,8 секунди. За допомогою потужної 100-кіловатної зарядки акумулятори машини можна відновити на 80% за 54 хвилини.

Європейському ринку Kia Soul третього покоління пропонуватиметься у двох виконаннях, включаючи топову Designer Collection. Вона передбачає наявність двокольорового забарвлення кузова, аудіосистеми Harman Kardon з 10 динаміками і підсилювачем та шкіряну обробку салону.

У США, крім електричної силової установки, для нового “Соул” також доступні 149- і 204-сильні бензинові мотори. Крім того, модель отримала “спортивну” і “позашляхов” версії – GT-Line та X-Line.

Для Європи ринку кросовери будуть збирати в Кореї. Поставки машин почнуться в першій половині 2019 року.

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