Насправді виробник хотів показати інтерфейс мультимедійного комплексу чотиридверного фестбека, та на одному з екранів виявився і сам автомобіль.

Шведи продовжують інтригувати своєю другою моделлю. Цього разу нам дозволено побачити інтерфейс інформаційно-розважальної системи. А разом з тивм і вигляд кузову Polestar 2 згори.

Що найцікавіше – новотрансформована марка Polestar пропонує ознайомитись з інтерфейсом нового інформаційно-розважального комплексу Polestar 2 вже зараз. Для цього потрібно завантажити та встановити на смартфон або планшет спеціальний додаток від Polestar з міні-сайту.

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Доступ до основних функцій медіакомплексу буде здійснюватися з чотирьох вкладок: активація камер кругового огляду, додатки, контакти та функції автомобіля. За допомогою дисплея можна управляти клімат-контролем, роботою електронних систем безпеки, налаштовувати параметри рульового управління і системи рекуперації енергії, а також контролювати витрату енергії електрокара.

Фото: інтерфейс інформаційно-розважального комплексу Polestar 2 / Polestar

Мультімедійний комплекс отримає тісну інтеграцію з сервісами Google – мапами, календарем, голосовим помічником. Крім того, користувач матиме можливість встановлювати додатки з магазину Google Play.

Polestar 2 представляє собою повністю електричний чотиридверний фастбек, котрому ладять у конкуренти Tesla Model 3. Електрокар матиме силову установку потужністю близько 400 кінських сил, а запас ходу на одній зарядці становитиме близько 480 кілометрів.

Перший тизер Polestar 2 був показаний на початку січня. На ньому автомобіль також показаний зверху, але видно тільки його задню частину зі світлотехнікою на всю ширину кузова. Polestar збирається показати живу “Двійку” публіці на автосалоні у Женеві вже у березні.

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