Да, это выгодное предложение. По крайней мере, если верить продавцу.

Сколько может стоить комплект колес для одного из самых быстрых и самых дорогих серийных автомобилей на планете – Bugatti Veyron? Примерно столько же, сколько стоит новенький Porsche 911 из автосалона.

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В прошлом месяце в Сети распространилась информация о ценах на запчасти для Bugatti Veyron и стоимость их замены. Цены действительно впечатляющие. Но не на столько, как сегодняшняя цифра. Ровно $100 000 просит продавец на eBay за комплект оригинальных дисков OZ Racing для Bugatti Veyron с суперскоростными шинами Michelin. Износ шин составляет около 15%, колесные диски не ремонтировались и имеют хорошее состояние, судя по фото.

Фото: комплект дисков и шин для Bugatti Veyron / eBay

Продавец утверждает, что оригинальный комплект новых колес с шинами у дилера Bugatti обойдется в $150 тысяч. По информации же издания Motor1, в 2013 году четыре шины Michelin для Вейрона стоили $ 42 тысячи, а диски оценивались в $69 тысяч. Сложив эти цифры вместе, получим $111 тысяч. Выгода в 11 тысяч для того, кому нужны такие колеса, уже не кажется столь привлекательной.

Стоит заметить, что двигаясь со скоростью, близкой к максимальной, Veyron стирает комплект шин всего за 15 минут. Однако этого никогда не случится, потому что уже через восемь минут после старта гиперкар полностью опустошит свой бензобак.

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