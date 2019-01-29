Так, це вигідна пропозиція. Принаймні, якщо вірити продавцю.

Скільки може коштувати комплект коліс для одного з найшвидших та найдорожчих серійних автомобілів на планеті – Bugatti Veyron? Приблизно стільки ж, скільки вартий новенький Porsche 911 з автосалону.

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Минулого місяця у Мережі поширилась інформація про ціни на запчастини для Bugatti Veyron та вартість їх заміни. Ціни дійсно вражаючі. Та не на стільки, як сьогоднішня цифра. Рівно $100 000 просить продавець на eBay за комплект оригінальних дисків OZ Racing для Bugatti Veyron з супершвидкісними шинами Michelin. Знос шин становить близько 15%, колісні диски не ремонтувались і мають гарний стан, судячи з фото.

Фото: комплект дисків і шин для Bugatti Veyron / eBay

Продавець стверджує, що оригінальний комплект нових коліс з шинами у дилера Bugatti обійдеться у $150 тисяч. За інформацією ж видання Motor1, у 2013 році чотири шини Michelin для Вейрона коштували $ 42 тисячі, а диски оцінювались у $69 тисяч. Склавши ці цифри разом, отримаємо $111 тисяч. Вигода у 11 тисяч для того, кому потрібні такі колеса, вже не здається настільки привабливою.

Варто зауважити, що рухаючись зі швидкістю, близькою до максимальної, Veyron стирає комплект шин усього за 15 хвилин. Однак цього ніколи не трапиться, бо вже через вісім хвилин після старту гіперкар повністю спустошить свій бензобак.

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