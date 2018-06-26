Усього одна картинка, але скільки у ній потенціалу!

Певно, немає потреби казати, що наступник такого легендарного суперкара як Agera RS просто зобов’язаний перевершувати свого попередника у всьому – потужності, швидкості, ціні...

Нагадаємо, Koenigsegg Agera RS досі утримує звання найшвидшого серійного автомобіля у світі. Ескіз майбутньої новинки показали публіці під час відкриття нового автосалону з сервісною станцією у Австралії. Шведська компанія оголосила, що наступник гіперкара дебютує на Женевському автосалоні 2019 року. А вже зараз небачений суперкар можна замовити, внісши депозит.

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Шведи обіцяють, що новий суперкар матиме традиційний ДВЗ, а конкретно – 5-літровий V8, котрий є основою силової установки останньої моделі фірми – гібридного суперкара Regera. Однак у майбутньому творінні він матиме інші характеристики: як натякнув Крістіан фон Кьонігсегг, агрегат стане на 20 кг легшим, на 20-30 к.с. потужнішим і розкручуватиметься до 8800 обертів на хвилину. Також засновник і голова Koenigsegg натякнув, що за сприятливих умов новий суперкар буде спроможний подолати швидкісний бар’єр у 300 миль на годину – 482 км/год.

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