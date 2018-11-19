Компанія, що займається доставкою їжі провела сласний дослід. Проаналізовані дані смартфонів на матеріалі мільйонів поїздок статистично доводять: найшвидший транспорт у реальних умовах міста - велосипед

За наявності нормальної інфраструктури, звісно: тоді велосипедисти в середньому випереджають не тільки автомобілістів, але й мотоциклістів і людей на скутерах.

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Мільйони поїздок, записаних на смартфони та проаналізованих із цілком комерційною метою (служба доставки), доводять статистично: велосипедисти у великих містах швидші за автомобілі, мотоцикли та скутери.

Кур'єрська служба Deliweroo працює у 13 країнах і має понад 30 тисяч як велосипедів, так і інших транспортних засобів для доставки.

Їхні дані показують статистику в справжніх умовах, в усі години доби - це справжні поїздки для доставок товарів клієнтам.

Клієнти хочуть гарячу їжу, ресторани хочуть, аби їжу забрали пошвидше, а кур'єрам платять за кожну доставку, тож вони хочуть побільше доставок. І все це відбувається цілодобово, статистика репрезентативна.

Логістичний алгоритм для компанії, яка координує процес, розробили учені з докторськими ступенями.

Кур'єрам на автомобілях і навіть скутерах часто доводиться витрачати зайвий час, шукаючи місце для легального паркування. Натомість, велосипедисти пристібають велосипед замком і рухаються до клієнта з доставкою.

Ще в 1937 році було проведено експеримент, у якому велосипед у годину пік випередив усі види транспорту. Так звані "гонки на роботу" (commuter races) постійно доводять те саме. А тут маємо не просто експеримент, а статистику мільйонів поїздок.