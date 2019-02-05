Хотя между автопроизводителями существует негласное правило, что не позволяет своим автомобилям разгоняться более чем до 250 км/ч, производители суперкаров его не поддерживают. Поэтому они декларируют максимальную скорость выше 400 км/час.

1. Hennessey Venom F5: 485 км/ч

Для того, чтобы похвастаться таким показателем скорости, инженерам из американского тюнинг-ателье Hennessey пришлось пройти нелегкий путь. Для автомобиля было разработано уникальное карбоновое шасси, которое весит всего 1340 килограммов. Сердце авто – 7.4-литровый V8 с двумя турбинами, выдающий бешеные 1600 л. с. Результаты работы действительно впечатляющие. Автомобиль способен разогнаться с 0 до 400 км/ч, а затем полностью остановиться менее чем за 30 секунд.

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2. Koenigsegg Agera RS: 447 км/ч

Обладатель мирового рекорда скорости, задокументированного книгой рекордов Гиннеса.

Для документации рекорда был перекрыт 18-километровый участок трассы между Лас-Вегасом и городком Пахрамп, США, штат Невада. Мощность шведского суперкара – 1160 л. с.

3. Hennessey Venom GT: 435 км/ч

Предшественник модели F5, построенный на базе Lotus Exige. В 2014 году была зафиксирована скорость в 435 км/ч, но в одном направлении. Обычно для того, чтобы был зафиксирован мировой рекорд, автомобиль должен совершить поездку в обоих направлениях. Именно поэтому Venom GT так и не был внесен в книгу рекордов.

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4. Bugatti Chiron: 420 км/ч

Любой подобный рейтинг просто невозможен без участия Bugatti. Veyron представлял собой просто невероятный прогресс и подвиг техники и технологий. Известный британский телеведущий Джеймс Мэй сравнивал успех “Вейрона” с сверхзвуковым пассажирским самолетом “Конкорд”. Через 10 лет выпуска Bugatti Veyron, Volkswagen групп представила миру его наследника –Bugatti Chiron. Первая партия этого авто насчитывала 500 экземпляров, каждый из которых стоил 2,6 миллиона долларов.

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5. SSC Ultimate Aero: 411 км/ч

В свое время это творение американского производителя Shelby SuperCars носило титул самого быстрого автомобиля в мире. В 2007 году SSC Ultimate Aero развило скорость в 411 км/ч, тем самым опередив действующего рекордсмена Bugatti Veyron. Такой показатель скорости был достигнут с помощью 6.3-литрового V8 мощностью свыше 1280 лошадиных сил. Интересным фактом остается то, что этот автомобиль лишен каких-либо электронных помощников в управлении, что позволяет водителю почувствовать автомобиль целиком и полностью, однако требует соответствующих навыков и опыта.

Автор: Дмитрий Моисеенко.