Кілька останніх тижнів у ЗМІ ширились чутки про появу другого покоління японського спорткара, слідом за Supra. Згодом з'явилась інформація, що у "Хачі-Року" та Subaru BRZ наступників не буде. Першоджерела розставили усі крапки над "і".

PR-менеджер компанії Toyota заявив, що “молодший брат Supra” таки з’явиться на світ. Дебют другого покоління компактного спорткара Toyota 86, також відомого як GT 86, може відбутися вже у 2021 році.

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“Toyota 86, безумовно, отримає друге покоління, і вона буде функціонувати як спосіб запропонувати покупцям показники продуктивності менше, ніж у Supra”, – сказав менеджер зі зв'язків з громадськістю Toyota Australia Броді Ботт.

Його американський колега зробив аналогічну заяву, гарантувавши майбутнє Toyota 86: “Як сказав Акіо Тойода на презентації Supra 2020, Toyota прагне створювати захоплюючі транспортні засоби, в тому числі спортивні автомобілі. Модель 86 в сімействі Toyota з 2013 року, і планується, що вона залишиться у лінійці спортивних автомобілів Toyota”.

До появи нової генерації моделі Toyota випустить прощальну спецсерію машин, про що свідчить реєстрація торгової марки Toyota GR 86 – додатковий індекс позначає назву спортивного підрозділу Gazoo Racing.

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