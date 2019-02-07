Несколько последних недель в СМИ распространялись слухи о появлении второго поколения японского спорткара, вслед за Supra. Впоследствии появилась информация, что у "Хачи-Року" и Subaru BRZ преемников не будет. Первоисточники расставили все точки над "і".

PR-менеджер компании Toyota заявил, что “младший брат Supra” таки появится на свет. Дебют второго поколения компактного спорткара Toyota 86, также известного как GT 86, может состояться уже в 2021 году.

Читайте также: Audi представила купе и родстер TT RS 2019 года

“Toyota 86, безусловно, получит второе поколение, и она будет функционировать как способ предложить покупателям показатели производительности меньше, чем у Supra”, – сказал менеджер по связям с общественностью Toyota Australia Броди Ботт.

Его американский коллега сделал аналогичное заявление, гарантировав будущее Toyota 86: “Как сказал Акио Тойода на презентации Supra 2020, Toyota стремится создавать захватывающие транспортные средства, в том числе спортивные автомобили. Модель 86 в семействе Toyota с 2013 года, и планируется, что она останется в линейке спортивных автомобилей Toyota”.

До появления новой генерации модели Toyota выпустит прощальную спецсерию машин, о чем свидетельствует регистрация торговой марки Toyota GR 86 – дополнительный индекс обозначает название спортивного подразделения Gazoo Racing.

Также интересно: Chicago Auto Show 2019: список премьер, которые выйдут в Чикаго