Їх могло б бути 56...

Неспішний проїзд колони кросоверів, який можна побачити на відео – це демонстрація можливостей системи автономного управління 2 рівня, котра здобула китайській компанії Changan місце у Книзі рекордів Гіннеса.

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Для демонстраційного заїзду було використано 56 нових крососверів Changan CS55, однак у ході заїзду один з водіїв нервувався і постійно перехоплював управління автомобілем, за що його було дискваліфіковано.



Фото: Changan CS55 / Сarspiritpk

Тим не менш навіть 55 автомобілів вистачило для фіксації світового рекорду “Наймасовіший парад (проїзд) безпілотних автомобілів”. Автомобілі подолали 3,2 кілометри по магістралі, рухаючись у автоматичному режимі зі швидкістю 30 км/год. Заїзд тривав трохи більше 9 хвилин.

Chinese carmaker Changan Automobile sets a new Guinness World Record for largest parade of autonomous cars pic.twitter.com/Jgt0B4rIHy — China Xinhua News (@XHNews) 3 декабря 2018 г.

Завдяки рекорду Changan CS55 офіційно став першим серійним автомобілем китайського бренду з автопілотом 2 рівня самостійності.

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