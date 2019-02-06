Власник Toyota Land Cruiser не став чекати порушника, який запаркувався посеред вулиці, а просто посунув його машину своїм "джипом".

6 лютого на вулиці Великій Василькіській поблизу Олімпійського стадіону власник Peugeot 308 поставив машину в другій смузі. Таким чином він заблокував виїзд кільком іншим автомобілями, а також спричинив незручності іншим водіям, які проїжджали по цій вулиці.

Власнику Toyota Land Cruiser, який був заблокований порушником паркування, потрібно було виїхати. Він не став чекати водія "Пежо", а просто ввімкнув задню передачу та посунув автомобіль, який йому заважав. Легковий висунувся ще на одну смугу, однак це не збентежило водія позашляховика. Він поїхав у своїх справах, а власник "Пежо" одразу ж прибіг до свого понівеченого автомобіля.

Нагадаємо, що порушника парковки, можливо, побили поліцейські.