Під час чергового рейду активістів "ЗупиниЛося" відбулася дивна історія з порушником і поліцією.

Активісти руху "ЗупиниЛося" провели чергову акцію з нанесення наліпок на автомобілі, які неправильно припарковано та рухаються смугою громадського транспорту на булл. Дружби Народів у Києві. Загалом були витрачені усі наклейки, які були заздалегідь надруковані. Однак цей рейд закінчився дуже неприємною історією.

Одному з порушників "пощастило" отримати не лише наліпку "Обережно! Лось на дорозі", але й штраф від поліції. Однак згодом цей водій заявив, що... патрульні ображали його, погрожували і побили.

Відео, яке спростовувало б або підтверджувало ці звинувачення, наразі немає. Зараз триває службове розслідування і активісти повідомлять про їх результати.

Нагадаємо, що українець оштрафував поліцейського через суд.