Во время очередного рейда активистов "ЗупиниЛося" произошла странная история с нарушителем и полицией.

Активисты движения "ЗупиниЛося" провели очередную акцию по нанесению наклеек на автомобили, которые неправильно припаркованы и двигаются по полосе общественного транспорта на бульваре Дружбы Народов в Киеве. В общем потратили все наклейки, которые были заранее напечатаны. Однако этот рейд закончился очень неприятной историей.

Одному из нарушителей "повезло" получить не только наклейку "Осторожно! Лось на дороге", но и штраф от полиции. Однако впоследствии этот водитель заявил, что... патрульные оскорбляли его, угрожали и избили.

Видео, которое опровергало бы или подтверждало эти обвинения, пока нет. Сейчас продолжается служебное расследование и активисты сообщат об их результатах.

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