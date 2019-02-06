Владелец Toyota Land Cruiser не стал ждать нарушителя, который припарковался посреди улицы, а просто подвинул его машину своим "джипом".

6 февраля на улице Большой Васильковской вблизи Олимпийского стадиона владелец Peugeot 308 поставил машину во второй полосе. Таким образом он заблокировал выезд нескольким другим автомобилям, а также причинил неудобства другим водителям, которые проезжали по этой улице.

Владельцу Toyota Land Cruiser, который был заблокирован нарушителем парковки, нужно было уехать. Он не стал ждать водителя "Пежо", а просто включил заднюю передачу и подвинул автомобиль, который ему мешал. Легковой выдвинулся еще на одну полосу, однако это не смутило водителя внедорожника. Он поехал по своим делам, а владелец "Пежо" сразу же прибежал к своему искореженному автомобилю.

Напомним, что нарушителя парковки, возможно, избили полицейские.