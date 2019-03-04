Не повторюйте цього вдома!

Святі циліндри! Старі “Жигулі”, що вже мали бути у металобрухті, отримали друге життя і шалений тюнінг, заради кількох хвилин слави на малому екрані у стрічці “Здичавілі за Стіною на Півночі воскрешають вбитого дракона”.

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Як померлий дракон Візеріон воскрес до “напівжиття” і став новим воїном-віхтом армії Короля Ночі у епопеї “Гра Престолів”, так і старий ВАЗ 2105 повернувся до буття у вигляді жахливого монстра, після чаклунських ритуалів шаманів Гараж 54. Дракона, ім’я якому ВАЗеріон!



Що до сюжету цього відео, то тут глядач може побачити, як три ідентичних двигуна ВАЗ об’ємом 1,3 літри сполучили в один. І хоча це не V12 від Ferrari, але три-мотор усе ж працює і мрія багатьох власників Лада про 12-циліндровий агрегат у їхньому авто таки здійснилась. Хай і в такий дивний спосіб.

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