Škoda активно расширяет линейку предлагаемых кроссверов. Самый компактный и доступный по цене уже готовится к массовым продажам.

В прошлом году каждый третий проданный в Европе автомобиль был кроссовером. Наибольший рост был связан с небольшими внедорожниками, чьи продажи в Европе выросли на 29% до 2 000 000 единиц. “Вот почему мы разработали совершенно новый автомобиль - еще одну веху в истории наших кроссоверов”, – говорит Бернхард Майер, генеральный директор Škoda.

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Несмотря на компактные размеры (длина 4241 мм, ширина 1793 мм и высота 1531 мм), KAMIQ может похвастаться самым длинным в своем классе интерьером. Задние пассажиры имеют пространство для колен 73 мм, а багажное отделение вмещает от 400 до 1395 литров. Складная спинка сиденья переднего пассажира открывает дополнительное пространство для перевозки предметов длиной до 2,5 метров. Вдобавок ко всему, внутри имеется более двадцати решений Simply Clever - включая зонт на водительской двери или, что уникально в этом сегменте, выдвижные защитные устройства на краю двери.

Набор оборудования включает в себя систему помощи при движении по полосе и функцию экстренного торможения с предсказательной защитой пешеходов. Адаптивный круиз-контроль, Side Assist, систему помощи при парковке для автоматического входа или выхода из параллельных и перпендикулярных парковочных мест. Голосовое управление и управление жестами для информационно-развлекательной системы также доступны.

Ассортимент силовых агрегатов включает бензиновый двигатель 1,0 TSI (95 и 115 л.с.) и 1,5 TSI (150 л.с.), дизельный двигатель 1,6 TDI (115 л.с.) и экологически чистый вариант двигателя 1,0 G-TEC (90 л.с.).

Все двигатели Škoda KAMIQ представляют собой агрегаты с непосредственным впрыском и турбокомпрессором. Они оборудованы системой рекуперации энергии торможения (микрогибриды), а также с технологией Stop / Start и соответствуют самым строгим на сегодняшний день нормам выбросов Евро-6D TEMP.