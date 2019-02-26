В Министерстве экономического развития и торговли Украины считают, что Украина в ближайшее время может стать интересной для иностранных инвесторов.

В Минэкономразвития на самом деле считают, что Украина может быть привлекательной для иностранных инвесторов в частности в автомобильной отрасли.

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"В год двойных выборов некоторые инвесторы, возможно, придержат капиталы, но среднесрочные перспективы Украины оптимистичны". Об этом заявил в интервью сайту "Сегодня" первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

"У нас уже были переговоры с автопроизводителями относительно релокации производства определенных марок автомобилей в Украину. Понятно, что для этого необходим автомобильный кластер, который у нас был основан только во второй половине прошлого года. Потому что не будут же сюда завозить все детали, чтобы здесь только собрать и вывезти автомобиль обратно. Производители хотели бы хоть 50% материалов покупать здесь. Провод, пластик, резину, металл. Поэтому сначала сюда должны прийти производители проводов. Да, это относительно простое производство, но это и создание кластера".

Напомним, что в 2018 году на украинском рынке было продано чуть более 80 тысяч новых авто. Самые оптимистичные планы на 2019 предусматривают увеличение продаж новых авто на 10-15%. При таких объемах рынка производство новых авто вряд ли может быть рентабельным.