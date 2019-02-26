У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України вважають що Україна найближчим часом може стати цікавою для іноземних інвесторів.

В Мінєкономрозвитку насправді вважають що Україна може бути привабливою для іноземних інвесторів зокрема в автомобільній галузі.

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"У рік подвійних виборів деякі інвестори, можливо, притримають капітали, але середньострокові перспективи України оптимістичні" Про це заявив в інтерв'ю сайту "Сегодня" перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

"У нас уже були переговори з автовиробниками щодо релокації виробництва певних марок автомобілів в Україну. Зрозуміло, що для цього необхідний автомобільний кластер, який у нас був заснований тільки в другій половині минулого року. Тому що не будуть же сюди завозити всі деталі, щоб тут тільки зібрати і вивезти автомобіль назад. Виробники хотіли б хоч 50% матеріалів купувати тут. Провід, пластик, гуму, метал. Тому спочатку сюди повинні прийти виробники проводів. Так, це відносно просте виробництво, але це і створення кластера".

Нагадаємо, що в 2018 році на українському ринку було продано трохи більше 80 тисяч нових авто. Найоптимістичніші плани на 2019 передбачають збільшення продажів нових авто на 10-15%. При таких обсягах ринку виробництво нових авто навряд чи може бути рентабельним.