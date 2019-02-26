Škoda активно розширює лінійку пропонованих кроссверов. Найкомпактніший і доступний за ціною вже готується до масових продажів.

У минулому році кожен третій проданий в Європі автомобіль був кросовером. Найбільше зростання було пов'язане з невеликими позашляховиками, чиї продажі в Європі зросли на 29% до 2 000 000 одиниць. "Ось чому ми розробили абсолютно новий автомобіль - ще одну віху в історії наших кросоверів", - говорить Бернхард Майєр, генеральний директор Škoda.

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Незважаючи на компактні розміри (довжина 4241 мм, ширина 1793 мм і висота 1531 мм), KAMIQ може похвалитися найвищим у своєму класі інтер'єром. Задні пасажири мають простір для колін 73 мм, а багажне відділення вміщує від 400 до 1395 літрів. Складана спинка сидіння переднього пасажира відкриває додатковий простір для перевезення предметів довжиною до 2,5 метрів. До того ж, всередині є більше двадцяти рішень Simply Clever - включаючи парасолька на водійських дверцятах або, що унікально в цьому сегменті, висувні захисні пристрої на краю дверей.





Набір обладнання включає в себе систему допомоги при русі по смузі і функцію екстреного гальмування з предсказательная захистом пішоходів. Адаптивний круїз-контроль, Side Assist, систему допомоги при парковці для автоматичного входу або виходу з паралельних і перпендикулярних паркувальних місць. Голосове управління і управління жестами для інформаційно-розважальної системи також доступні.

Асортимент силових агрегатів включає Бензиновий двигун 1,0 TSI (95 і 115 к. с.) і 1,5 TSI (150 к. с.), дизельний двигун 1,6 TDI (115 к. с.) і екологічно чистий варіант двигуна 1,0 G-TEC (90 к. с.).

Всі двигуни Škoda KAMIQ є агрегати з безпосереднім уприскуванням і турбокомпресором. Вони обладнані системою рекуперації енергії гальмування (микрогибриды), а також з технологією Stop / Start і відповідають найсуворішим на сьогоднішній день нормам викидів Євро-6D TEMP.