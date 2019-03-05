Будет ли продлена скидка на акциз при растаможивании автомобилей? Говорим сразу, шансы мизерные, но точку в вопросе изменения правил ставить рано.

В новых правилах растаможивания легковых автомобилей, которые заработали с 25 ноября 2018 года, предусматривался льготный период продолжительностью 3 месяца. В течение этого времени акцизный сбор начислялся с коэффициентом 0,5. Иными словами, – при растаможивании авто следовало платить только половину акциза.

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Стоит отметить, что скидка эта автомобилистам понравилась. Иначе за прошедшие 90 дней не было бы растаможено более 218 тысяч автомобилей, что больше, чем за 2 прошлых года вместе взятые.

Однако время действия "скидки" закончилось 22 февраля. Размер таможенных платежей в среднем вырос на 500-1000 евро с одного автомобиля. И многие автомобилисты задаются вопросом о целесообразности растаможки по полной ставке. Потому, будут ли продлены льготы на акциз? Вопрос этот не безосновательный: существует законопроект, с номером 9522, в котором предложено добавить еще 3 месяца сниженного акциза. Только…

Три месяца уже ожидать не следует – срок льгот, указанный в проекте, заканчивается вместе с периодом "нештрафования" за неправомерную эксплуатацию авто на иностранной регистрации, то есть, 24 мая 2019 года. Следовательно, потенциально уже меньше, чем 3 месяца.

Кроме этого, документ пока не выносился на рассмотрение в профильном комитете по вопросам налоговой и таможенной политики, да и резюме от Главного научно-экспертного управления ВР и других смежных комитетов нет, следовательно рекомендовать его к включению в повестку дня Верховной Рады пока невозможно.

Добавляет своего и позиция Минфина: в ведомстве сообщили, что они против продления льгот, поскольку растаможка и без того проходит неплохо, и в целом прогнозируемое количество "евроблях" (треть от их количества в Украине) будет "легализовано" до 24 мая.

Еще в ВР на подходе к рассмотрению большой "языковый законопроект", в котором 2500 поправок. На их рассмотрение может уйти несколько дней, если не недель. А дальше – президентские выборы, оглашение результатов или же второй тур, а потом... придет 24 мая, когда уже не будет смысла продолжать какие-либо льготы.

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Однако, не первый год исследуя украинский авторынок, отметим: наверное, это не худший сценарий. Прошло три месяца со сниженным, далее – с полным акцизом, а затем можно будет собрать таможенную статистику и сравнить "до" и "после". И если окажется, что пока действовали меньшие налоги государство получало большие поступления в бюджет, вполне логично начинать речь о пересмотре действующих ставок налогов на импорт автомобилей.

А может распространить измененную формулу акциза на автобусы и грузовики. Ведь однажды "закон 3251" уже доказал, что снижение налогового давления увеличивает поступления в казну. Поэтому, больше шансов есть на то, что правила растаможки могут быть пересмотрены вновь, через некоторое время, если статистика еще раз подтвердит целесообразность снижения налогов.